Suman 32 los fallecidos por sismo de 8.2 grados

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que en la entidad se reportan al menos 23 muertos. Dijo que el impacto más importante fue en la región del Istmo de Tehuantepec, e indicó que 17 de los 23 muertos en el estado estaban en Juchitán de Zaragoza, ubicada en esa zona geográfica.



El mandatario estatal agregó que también se reportó un fallecido en Niltepec, dos en Ixtaltepec, dos en Huamelula y un muerto en Xadani.



Señaló que en lo referente a los heridos todavía no tenía una cifra oficial pues todavía están trabajando en las zonas afectadas y continúan ingresando personas a los hospitales.



Murat aclaró que ya no hay alerta de Tsunami.



Asimismo, el gobierno estatal dio a conocer que el hotel Anel, ubicado en el centro de Matías Romero se colapsó, al igual que el Palacio Municipal de Juchitán, en tanto que en algunas comunidades no hay energía eléctrica.



En la capital del estado de Oaxaca, los hospitales de especialidades presentaron daños menores en su infraestructura y al menos diez municipios de la entidad reportaron daños en fachadas, viviendas y bardas construidas con adobe.



Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió suspender labores en la refinería de Salina Cruz como medida preventiva y el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca ordenó la suspensión de actividades académicas para revisar la estructura de las más de 13 mil escuelas de educación básica ubicadas en la entidad.





En tanto, en Chiapas, el Secretario de Protección estatal, Luis Manuel García, reportó 7 decesos, de los cuales 3 son en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, 2 en Villa Flores, uno en Pijijiapán y otro en Jiquipilas.



De manera preliminar, las autoridades de Protección Civil dieron a conocer que las afectaciones se han registraron principalmente en los municipios de Tonalá, San Cristóbal y Comitán donde reportan viviendas afectadas, caídas de bardas, afectaciones en repellos y daños parciales que no ponen en riesgo la integridad física de la población



El gobernador Manuel Velasco Coello afirmó que este sismo ha sido el más fuerte que se haya registrado en Chiapas, pues el de mayor intensidad registrado fue en 1902 cuando tuvo lugar un temblor magnitud 7.9.



Refugios temporales fueron habilitados para todas aquellas personas que hayan resultado con daños en sus viviendas.



El mandatario dijo que en algunas regiones del estado se ha suspendido el servicio de energía eléctrica, pero que se irán restableciendo en la medida que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad hagan su labor.



En la capital del estado se evacuaron a los pacientes del Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, para revisar la infraestructura y todo el sistema eléctrico y otros mecanismos de mantenimiento.



Pobladores de Tonalá, donde fue el epicentro del sismo, señalaron que la localidad es una zona de desastre, pues muchas casas de adobe y teja de barro se vinieron abajo. De igual forma en otras regiones del estado de Chiapas.



También se reportan derrumbes en carreteras, puentes colapsados y casas dañadas en diversas regiones.





En Tabasco hay registro de dos menores muertos, uno que falleció al caerse una barda y otro al inutilizarse un respirador tras el corte de energía en un hospital.





CON INFORMACIÓN DE: http://www.proceso.com.mx/502320/suman-32-muertos-en-oaxaca-chiapas-tabasco-sismo-8-2