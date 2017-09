Sismo no dejó afectaciones graves: PC Poza Rica Tweet Poza Rica - 2017-09-08 12:08:24 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El director de Protección Civil, Claudio Cervantes Guerrero informó que en Poza Rica no se registraron daños en edificios o casas tras el temblor que se resintió durante la madrugada de este viernes.



Las autoridades recorrieron el Hospital Regional de Poza Rica y el de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), también el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comprobando que ninguno presenta afectaciones en sus estructuras o cimientos.



El funcionario municipal comentó que recibieron el reporte de una vivienda que tuvo fisuras a causa del sismo, por lo que procedieron a inspeccionar la construcción, y determinaron que no representa riesgos para la familia. “Fueron grietas leves, pero los inspectores de la dirección de Comunicaciones y Obras Públicas acudirán a revisar el domicilio para tener mayor seguridad y certeza sobre las condiciones en las que se encuentra”, refirió Claudio Cervantes.



El sismo registró una magnitud de 8.2 grados en México y dejó un saldo de 25 personas fallecidas en el estado de Oaxaca, 7 en Chiapas y 3 en Tabasco. Además, más de 50 millones de mexicanos han sentido el terremoto, el mayor de los últimos 100 años según especialistas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

