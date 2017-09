Asesinan al particular de Regina Vázquez, en Xalapa Tweet Apenas unas horas después de que la diputada Regina Vázquez Saut oficializara su renuncia al grupo legislativo del PRI, su particular fue asesinado. Xalapa - 2017-09-08 11:19:26 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Se trata de Ángel Viveros, su asistente particular en las labores que desempeña en la LXIV Legislatura, a la que llegó por el Revolucionario Institucional, fracción a la que renunció para adherirse al PAN.



Los hechos tuvieron lugar al filo de las 09:10 horas en la colonia Casa Blanca de esta capital, sobre la avenida Montes Tauro esquina Amazonas.



De acuerdo con la información se reportó al servicio de emergencias a una persona lesionada con arma de fuego, ubicándola en la dirección señalada; los cuerpos de emergencia trataron de brindar el auxilio correspondiente, sin embargo detectaron que el particular de la Secretaria de la Mesa Directiva, ya no tenía signos vitales. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

