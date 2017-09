Terror en el sur de Veracruz por sismo de 8.4 grados; suspenden clases en todo el estado

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-08-01:28:18 Acayucan Barda de escuela en Acayucan.

Daños en al menos 10 viviendas de las colonias Villas del Sur, San Silverio y Peloteros, así como el desprendimiento del plafón en el Túnel Sumergido, son los primeros daños que dejó en Coatzacoalcos la noche del jueves y madrugada de este viernes el temblor de 8.4 grados en la escala de Richter que tuvo como epicentro Tonalá, en Chiapas; además de algunas afectaciones en municipios del sur, por lo que se suspendieron las clases en todos los niveles educativos para hoy y el sábado.



“No hay manera de predecir un temblor, hay varias casa dañadas en la colonia Peloteros y San Silverio, son más de diez casas”, expresó el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, quien pidió a la ciudadanía no hacer caso a rumores.





FALTA DE LUZ



En un principio se reportaron sólo sectores sin luz, tal como mencionó vía telefónica el coordinador regional de Protección Civil (PC), Luis Castro Mendizábal, sin embargo, fue necesario desalojar a pacientes y personal del tercer piso del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coatzacoalcos al presentar bretaduras.



“Hasta ahorita no hay reportes de afectaciones importantes, en algunas zonas se fue la luz, en algunos municipios también se quedaron sin electricidad… fue un sismo de 8.1, parecido al de 1985”, precisó Castro Mendizábal.



Aunque en colonias de Coatzacoalcos como la Rafael Hernández Ochoa la luz quedó suspendida, fue la bodega de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en la calle Lope de Aguirre, el único lugar donde el suministro continuaba funcionando, mientras que se activó la alarma de un centro comercial a unos cuantos metros de ésta.



Asimismo, Castro Mendizábal indicó que en la zona industrial no se tuvieron daños, sólo cortes de luz en algunas áreas.





LOS PRIMEROS DAÑOS



Aunque las autoridades aún recababan la información, a través de las redes sociales de diversos medios de comunicación, entre ellos Diario del Istmo, se daba cobertura al desalojo de pacientes en el hospital del IMSS, así como el desprendimiento de una pequeña porción de plafón en el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, mientras que en Minatitlán se reportaron dos casas colapsadas, además de dos bardas derrumbadas dos planteles, uno de Agua Dulce y otro de Acayucan.



De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 23:49 horas del jueves a una profundidad de 19 kilómetros, un sismo somero, al ubicarse casi cerca de la superficie.



“Seguramente se hará una inspección durante la mañana, en la zona industrial se reportaron fallas de energía eléctrica en algunas áreas administrativas, pero todo está operando normal, no fue necesario parar operaciones, hasta ahorita no hay nada grave”, precisó Luis Castro.



Asimismo, el Túnel Sumergido también vio interrumpido el suministro de luz, mientras que al otro lado, en Villa Allende no había servicio de electricidad.



En redes sociales, usuarios de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Campeche y Tabasco, reportaron haber sentido con intensidad el temblor que duró casi tres minutos, aunque en el sur de Veracruz las publicaciones por éste se dejaron ver en todos los municipios, incluso hasta en los más alejados como Xalapa.



El Servicio Sismológico Nacional también reportó una réplica de 6.1 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó a 72 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 00:17 horas del viernes, registrándose hasta el cierre de edición 12 réplicas.



En el estado el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares indicó que no se tienen pérdidas de vidas, ni afectaciones en instalaciones estratégicas como la refinería de Minatitlán y aeropuertos, así como fallas en el suministro de electricidad del sur de la entidad.





ALERTA DE TSUNAMI EN EL PACÍFICO



Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico declaró alerta de Tsunami en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, países que tienen costas en ese océano, situación que no se replicará en el Atlántico y Golfo de México.



“En la zona Centro de Coatzacoalcos no hubo daños, sólo la falta de luz, se está checando en el poniente y tampoco hay alerta de tsunami en esta zona, sólo es en el Pacífico, la gente está asustada y con justa razón, no es común un temblor de esa magnitud”, puntualizó Juventino Martínez Reyes, director de PC en Coatzacoalcos.



El alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, se encuentra en la colonia Peloteros, haciendo un recorrido, vía What's App, desmintió la alerta de tsunami, solicitando a la población hacer caso omiso a rumores y exhortándolos a estar pendientes de los sistemas de Protección Civil y los medios de comunicación.

Pese a las aclaraciones de la falsa alerta de tsunami en Coatzacoalcos, los porteños pasaron la noche en vela por las crisis nerviosas.





SUSPENDEN CLASES EN TODO EL ESTADO





Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer en un video de su cuenta de Facebook que se suspenderán las clases este viernes y sábado en todo el estado para todos los niveles educativos a fin de preservar la integridad de los docentes y alumnos.



“Vamos a suspender clases en todo el estado, el día de mañana (hoy viernes) habíamos determinado que hubiera clases en el sur de Veracruz desde Acayucan hasta los límites con Tabasco y con Chiapas, pero en previsión de algún riesgo he ordenado se suspendan clases en todos los niveles educativos, es una decisión del Comité Estatal de Emergencias que encabezo, de tal manera que mañana y el sábado no tendremos clases en todo el estado de Veracruz… reitero no hay daños graves ni a la infraestructura ni a instalaciones estratégicas”, comentó en su transmisión en vivo.



Por último, el gobernador fue enfático en aclarar que no existe alerta de Tsunami para Veracruz, ya que ésta sólo es para los estados de la República cuyas costas se ubican en el océano Pacífico.





El temblor de 8.4 con epicentro en Tonalá, Chiapas, dejó los siguientes daños:



COATZACOALCOS:

Desprendimiento de plafón en el Túnel Sumergido

Desalojo de pacientes del Hospital 36 del IMSS

Falta de luz en prácticamente toda la ciudad, que se restableció paulatinamente.

Desprendimiento de concreto en una casa del fraccionamiento 24 de Octubre

10 viviendas dañadas en las colonias Villas del Sur, Peloteros y San Silverio



MINATITLÁN

Caída de dos casas en la colonia Playón Sur

2 lesionados



ACAYUCAN

Caída de barda en escuela



AGUA DULCE

Caída de barda en plantel

Caída de marquesina en bodega



NANCHITAL

Caída de poste en el bulevar López Portillo



SAYULA DE ALEMÁN

Caída de poste



MOLOACÁN Y LAS CHOAPAS

Sin luz en diversas colonias



*Fuente: PC Regional y Gobierno del Estado.