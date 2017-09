Sismo de 8.4 grados sacude sureste; Veracruz, con saldo blanco

Un sismo de magnitud de 8.4 grados, según el último reporte en un mensaje en Twitter del Sismológico Nacional.



El epicentro del movimiento telúrico se registró en Tonalá, Chiapas, a las 23:49, indicó en Twitter el Sismológico.



El Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el fuerte temblor fue registrado a 119 km al sur-suroeste de la localidad de Tres Picos, Chiapas. La agencia estadounidense advirtió de amenaza de tsunami, de acuerdo con la agencia AFP.



El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que existe la posibilidad de que se registren olas generalizadas y peligrosas de maremoto en las costas de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, de acuerdo con la agencia Reuters.



Hasta el momento no se registran daños, dijo en Twitter el titular de Protección Civil Federal, Luis Felipe Puente, y agregó que por protocolo se activó el Comité Nacional de Emergencias.



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó cortes eléctricos en algunos puntos de la capital, dijo Puente.



Las zonas bajas de Oaxaca y Chiapas podrían presentar oleaje de hasta 4.2 metros, reportó en Twitter.



En entrevista con Milenio Televisión, Ricardo de la Cruz, director de Protección Civil de Gobernación, pidió tener precaución ante posibles réplicas.



El sismo no dejó daños graves en la capital del país, indicó en Twitter el director general del cuerpo de bomberos, Raúl Esquivel.





VERACRUZ, SIN PÉRDIDAS QUÉ LAMENTAR





“Por fortuna hasta este momento no se reportan daños a personas ni a la vida, o a la integridad física de nadie”, afirmó el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, en un mensaje publicado en sus redes sociales tras el sismo se originó a las 23:49 de este jueves.



De acuerdo con el mandatario están al pendiente de instalaciones estratégicas, particularmente la refinería de Minatitlán, que no reporta ningún daño.



“La Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde igualmente no presenta ningún daño, otras instalaciones estrategias como el Aeropuerto de Veracruz tampoco tiene ninguna afectación”, destacó el titular del Ejecutivo.



Yunes Linares dijo que yodos los hospitales del Sector Salud se reportan en condiciones adecuadas, pues no ha habido ningún efecto negativo de este sismo en los hospitales.



Agregó que existen reportes de cortes de energía eléctrica en el sur del estado; fallas en telefonía celular y problemas de una barda en Acayucan de una escuela que se cayó, y al parecer dos casas en Minatitlán que habrían colapsado.



“Estamos muy pendientes recibiendo todos los informes, este sismo sucede en momentos en que el Sistema Estatal de Protección Civil se encuentra trabajando permanentemente las 24 horas, en razón de que entrará dentro de unas horas también el Huracán “Katia” a territorio de Veracruz”.



Insistió en que por fortuna hasta este momento no se reporta ningún daño, sobre todo a vidas o a personas.



http://expansion.mx/nacional/2017/09/08/la-ciudad-de-mexico-registra-sismo-de-81-grados-segun-un-reporte-preliminar