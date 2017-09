La ASF analiza si la 'estafa maestra' salpicó a Veracruz: Sagarpa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) será la encargada de dictaminar si ha habido mal manejo de recursos públicos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Veracruz, afirmó el delegado federal, Octavio Legarreta Guerrero.



Luego de que una investigación periodística revelara el presunto desvío de dinero por parte del gobierno federal a través de diferentes dependencias, incluida la Sagarpa, el funcionario no descartó la utilización de \"empresas fantasma\" en el estado de Veracruz.





Sin embargo, en entrevista para la XEU sostuvo que desde que tomó las riendas de la delegación (16 de febrero del 2016), los recursos se han aplicado con \"transparencia\" y \"claridad\", por lo que descartó irregularidades en el tiempo que ha estado al frente del cargo.



¿No detectó (irregularidades) de su antecesor?



\"Eso que lo investigue la Contraloría que es a la que corresponde y que ellos dictaminen; no es asunto de nosotros fiscalizar los recursos\".



¿Han detectado \'empresas fantasma\' que hayan contratado por parte de la Sagarpa aquí en Veracruz?



\"Ha habido situaciones, le repito, seguramente las hay; la Contraloría en sus investigaciones las sacará y dictaminará lo que se procede\".



Sostuvo que aunque tiene conocimiento de ese tema, no le \"corresponde\" fiscalizar.



¿O sea sí se incurrió en esa práctica?



\"Que yo sepa por parte de lo oficial no; por parte de a quien se le apoya con el recurso es a la Auditoría a quien le corresponde revisarlo y dictaminarlo\".



Y es que una investigación periodística evidenció un presunto fraude que involucra a dependencias y universidades públicas y que podría sumar 7 mil 670 millones de pesos, lo cual ha sido calificado por el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, como \"un claro acto de corrupción\".





http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=923308