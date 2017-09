CAE atiende semanalmente hasta 4 heridos por violencia

El director del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, Enrique López Rosas, informó que este nosocomio atiende a personas que son víctimas de violencia e inseguridad de toda la entidad veracruzana.



Entrevistado la mañana de este jueves al concluir la guardia de honor con motivo de los festejos patrios en el Parque Miguel Hidalgo y Costilla, comentó que en promedio al CAE llegan cuatro casos semanales de personas con algún tipo de herida, “de repente nos puede llegar tres días seguido uno, o de repente no nos llega ninguno en una semana. No necesariamente son de aquí o de la zona, el hospital es de concentración y nos llegan pacientes hasta de Tuxpan, de Poza Rica o de otras partes de Veracruz, no es que la violencia en Xalapa esté muy alta pero nos llegan de varias partes”.



El funcionario de la Secretaría de Salud, indicó que hasta el momento no han solicitado el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones del hospital, ubicado en la avenida Ruiz Cortines de esta capital. Comentó que cuando alguien llega a ser atendido por algún hecho violento, generalmente llega custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



De igual manera aseguró que hasta el momento no han recibido amenazas de ningún tipo, ni a las enfermeras ni a los médicos.



A pregunta expresa sobre el número de personas atendidas a la semana por hechos violentos respondió: “Nos llegan tres o cuatro más o menos”. A pesar del riesgo que podría tener atender a personas que llegan heridas producto de algún enfrentamiento entre bandas delictivas el director del CAE, aclaró que a todos se les brinda la atención que requieren, pues dijo que el compromiso de todos quienes laboran en dicho nosocomio es el de velar por la vida y salud de los pacientes.



De igual manera, insistió en que los médicos atienden a quienes arriban al sanatorio sin importar quienes son o el motivo por el que están ahí, pues su única responsabilidad es atender e intentar salvarles la vida a través de una atención digna. \"Afortunadamente debido a la atención profesional que se brinda a los pacientes no hemos tenido hasta el momento ningún problema de amenazas ni nada\".



Para finalizar y en otro orden de ideas mencionó que están remodelando las instalaciones del nosocomio, en el área de pediatría y quirófanos que será totalmente nueva, moderna y funcional.