Debe MAYL dar trámite a autonomía del IPE

Aunque en su gestión al frente del instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares demostró que \"no es amigo de la seguridad social\", tiene que dar trámite a la iniciativa popular de los pensionados y jubilados, para darle autonomía financiera al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), expuso en su visita a Xalapa el académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco , Gustavo Leal Fernández.



Al referirse al corto periodo de gobierno del actual mandatario estatal, el estudioso de los temas sociales del país dijo que no le dará tiempo de presentar una Reforma, \"y voy a ser franco, qué bueno que no le va a dar tiempo, porque Yunes, viendo su desempeño en el ISSSTE, independientemente de los desempeños en otras áreas, realmente ese no es un amigo de la seguridad social ni de la salud, los jóvenes, de los que están trabajando, ni de los jubilados\".