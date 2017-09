El virus de Zika podría ser la solución para el cáncer en el cerebro

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-07-11:58:42 Redacción

Transmitido por medio de mosquitos, el virus tiene la capacidad de generar microencefalia a los fetos, haciendo que estos tengan cabezas anormalmente pequeñas, que deriva en problemas neurológicos e incluso en abortos involuntarios.



Lo que no sabíamos es que éste podría eliminar el cáncer cerebral.



La investigación realizada y publicada en The Journal of experimetal medicine y dirigida por la doctora Zhe Zhu y el doctor Jeremy N. Rich, del Departamento de Medicina, división de medicina regenerativa de la Universidad de California, arrojó que el virus del Zika ha demostrado una gran efectividad para eliminar gioblastomas, un tipo de cáncer en el cerebro extremadamente agresivo y letal que raras ocasiones se forman fuera del sistema nervioso central.



Para el reporte un grupo de ratones con gioblastomas recibieron una dosis del virus mientras que otros permanecieron sin tratamiento.



El grupo infectado con Zika tuvo una vida más larga que los que no. Al analizar a los especímenes descubrieron que el virus infectó las células cancerosas y a las sanas del cerebro de manera indiscriminada.



Durante los experimentos también se trabajó con células cerebrales adultas y se observó que el virus no las daña de una manera severa. En raras ocasiones se presentaron casos de meningeoencefalitis (inflamación del cerebro parecida a la menigitis).



Por el momento las conclusiones han sido impactantes. ¿Te imaginas cuántas vidas se salvarían si éste fuera el nuevo tratamiento contra el cáncer en el cerebro?