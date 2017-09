Errores al alimentarte

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-09-07-11:54:37 Redacción

Si quieres bajar de peso y no lo logras, la causa podría ser algunos errores en el almuerzo…



No controlar las porciones

A la hora de querer bajar de peso, es importante controlar las porciones. Muchas veces no nos damos cuenta que la clave no es morirse de hambre o hacer una dieta estricta, sino acostumbrar al estómago a comer en menos cantidad.



Prestar atención a las porciones a la hora de almorzar es muy importante y no hacerlo puede terminar generando un aumento de peso no deseado.



No incluir vegetales

Hay una gran variedad de vegetales para incluir en tu alimentación desde zanahorias hasta morrones, brócoli, maíz, espinaca o kale.



Los vegetales son bajos en calorías, tienen un alto contenido de agua y fibra y te hacen sentir más satisfecho sin aumentar de peso.



Procura que tu almuerzo cuente con siempre con algún vegetal para obtener sus beneficios.



No incluir grasas

Solemos creer que las grasas son sinónimo de aumento de peso y por eso optamos por evitarlas. Pero lo cierto es que las grasas saludables pueden hacerte sentir satisfecho por más tiempo, ayudando a la pérdida de peso.



Los frutos secos como las almendras o el aguacate son una excelente forma de incluir las grasas saludables a tus comidas.



Que los almuerzos conduzcan a grandes cenas



Los grandes almuerzos no solo son malos por el exceso de calorías sino que además pueden preparar a tu cerebro para grandes cenas.



Científicos han encontrado que comer demasiadas calorías a la vez, detiene la producción de una hormona que envía señales de plenitud al cerebro. Esto puede generar que no te sientas satisfecho durante el almuerzo y esperes a la cena para comer en abundancia.



Lo mejor es dejar de comer cuando te sientas satisfecho, sin estar excesivamente lleno. Consumen una proteína magra como pollo o pescado, granos enteros, una o dos cucharadas de grasas buenas y todas las verduras que desees.



Comer más porque es saludable



Comer un aguacate entero de una vez no es una buena opción si quieres perder peso. Y es que hay que entender que si bien las grasas saludables son buenas, las calorías no lo son.



Investigadores han revelado que las personas tienden a comer más de lo recomendado cuando se trata de alimentos saludables, porque creen que los dejarán con hambre.



Sin embargo, antes de servirte una segunda porción, es importante pensar en todos los nutrientes que tienen el alimento y sabrás que es suficiente para tu organismo.



Alimentación consciente



También sucede que en el descanso del trabajo o el estrés de la jornada, comemos rápido sin pensar en la tarea que estamos realizando.



Pero expertos en salud recomiendan la técnica de alimentación consciente, que sostiene la importancia de conectarse con la alimentación, tomarse el tiempo para cada bocado para así sentirse satisfecho.



Si quieres bajar o mantener tu peso, a la hora del almuerzo procura incorporar grasas saludables (pero no en exceso), siempre incorpora vegetales, no comas por comer y busca hacer de forma relajada y consciente. ¿Cometes estos errores a la hora de almorzar?