Con o sin Mesa Directiva, se entregará el paquete económico 2018: Meade Tweet El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, señaló que aunque la Mesa Directiva no esté instalada, esa dependencia entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico 2018 Imagen del Golfo - 2017-09-06 21:37:31 - APRO / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, señaló que aunque la Mesa Directiva no esté instalada, esa dependencia entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico 2018.



“El paquete constitucionalmente se entrega el viernes (8 de septiembre). Habremos de estar atentos en la Secretaría para ver cuál es la modalidad más conveniente de entrega, pero yo estoy cierto que privará en el ánimo de todos los actores la necesidad de que el país funcione, de que mande certeza, de que sus instituciones estén al día, de que se cumpla con la ley y de que todos cumplamos con la obligación constitucional”, dijo Meade después de participar en el 52 Congreso Internacional de Recursos Humanos organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH).





Añadió: “Tenemos un buen paquete y tendremos las instituciones en la capacidad plena y jurídica de procesarlo adecuadamente para que, en medio de las muchas incertidumbres que tiene el país y que hoy enfrentan los mexicanos, no abonemos con un elemento de incertidumbre adicional, poniendo en riesgo nuestras instituciones”.



Meade adelantó que el paquete económico para 2018 tendrá un recorte menor al de los años anteriores.



Dicho paquete, explicó, tiene dos elementos que le dan anclaje, entre los cuales destaca la reducción del déficit.



“Entonces, si tenemos un menor déficit, dada nuestra dinámica de ingresos, eso nos fija un techo de gasto, ese techo de gasto es posible que sea ligeramente superior al que tuvimos el año pasado”, señaló.



Pero dentro de ese techo de gasto, abundó, “debemos tomar en cuenta que hay algunos rubros que crecen más o menos igual que la recaudación, participaciones y aportaciones, y algunos rubros que crecen más rápido, como el gasto pensionario”.



Entonces, agregó, hacia adentro de un techo que tiene una inercia parecida a la recaudación “sí tenemos que acomodar un rubro de gasto que crece más rápido que la inflación, como es el caso de las pensiones, eso implica presión y ajuste en el gasto estricto administrativo del gobierno”.



CON INFORMACIÓN TOMADA DE:



http://www.proceso.com.mx/502052/sin-mesa-directiva-se-entregara-paquete-economico-2018-en-san-lazaro-meade

