Que MAYL no se tire al suelo ni se victimice: HYL

Veracruz vive la peor de sus crisis en todos los sentidos, y el gobierno prometido a los veracruzanos se quedó en discurso de campaña, prueba de ello es que la inversión se ahuyentó por motivos de inseguridad, acusó en conferencia de prensa el senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa.



En su gira de trabajo por las ocho regiones de la entidad veracruzana, Yunes Landa reprobó el gobierno de Miguel Ángel Yunes y lamentó que sus incumplimientos estén afectando a los veracruzanos. \\\"Le pido al Gobernador que no se tire al suelo ni se victimice.



\\\\\\\\\\\\\\\"Yo sé que causó molestia en el gobernador el que haya dicho que su gobierno es parapléjico y en algún momento trato de amarrarme navajas con los discapacitados, diciendo que era una ofensa para ellos pero yo hablo de estos padecimientos de una institución cuando uno habla en sentido figurado en algunas ocasiones. Nunca he pensado que el Gobierno pueda andar en una silla de ruedas, tampoco puedo pensar que el Gobierno tengo un perro lazarillo que lo pueda llevar a la esquina al Gobernador, le pido que no se tire al suelo ni se victimice. Si lo quiere hacer que no lo haga en Veracruz, que lo haga afuera porque tirándose al suelo no habrá veracruzano que lo levante\\\\\\\\\\\\\\\", señaló.



Los veracruzanos, agregó, están molestos por la inseguridad, el desempleo, todo lo que estamos viendo en estos 9 meses de verdadera crisis. Quiero decirles que finalmente me da gusto que el gobierno empiece a responder como ya lo hizo conmigo. Eso esperemos que siga sucediendo.



Yunes Landa exhibió que el Gobernador tiene la necesidad de comunicarse en redes sociales porque en los medios de comunicación no ha tenido la capacidad de hacerlo e incluso dijo que hay empresarios veracruzanos que ya empiezan a retirar su dinero a otros Estados porque cada 3 horas con 30 minutos hay una muerte violenta en Veracruz.



Remató diciendo que en el caso de Córdoba mataron a un señor, balearon a su pareja y mataron a una niña y lo peor de eso es la manera como el Gobernador quiere resolver estos casos y lo hacen al criminalizar a las víctimas porque inmediatamente que pasó ordenó al Fiscal que le abriera una carpeta de investigación a la madre que acaba de perder su hija.



Eso castiga a los veracruzanos y provoca el temor de los empresarios, dijo, una de ellas es en el empleo porque nadie quiere venir a invertir a Veracruz en esas condiciones y ha habido gente interesada que ha dejado de invertir por la manera poco sensible del gobierno anterior, pero también desde luego que cualquier inversión que se quiere hacer en este momento en Veracruz, tiene la limitación de que no va a venir a un Estado seguro.