Detectan fuga de combustible en Acayucan Tweet En un recorrido realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), habitantes del ejido Gran Bretaña, reportaron la localización de una fuga de hidrocarburo generado por una supuesta toma clandestina no controlada Acayucan - 2017-09-06 20:10:52 - Santos López Celdo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-09-06-20:12:51 Acayucan Una fuga de hidrocarburo fue detectada en las inmediaciones del ejido Gran Bretaña En un recorrido realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), habitantes del ejido Gran Bretaña, reportaron la localización de una fuga de hidrocarburo generado por una supuesta toma clandestina no controlada.



El lugar se ubica en las inmediaciones de un rancho del extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Manuel Emilio Martínez de Leo, según aseguraron vecinos de esa zona.



Personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la dirección municipal de Protección Civil (PC) fueron alertados de los hechos y este mismo miércoles procedieron al sellado y control de la fuga.



De acuerdo a informes extraoficiales, no hubo afectaciones a ríos o arroyos, aunque existen fuentes de agua que circulan cerca del predio del exfuncionario duartista. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario