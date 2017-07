El café más fuerte del mundo

Tomado de redes sociales / Agencia Imagen del Golfo2017-07-08-18:25:26 Redacción Foto tomada de Instagram vandenberg.xander

Me encanta el café. Siempre tomo dos tazas al día, pues no puedo empezar mi jornada sin él. Hace poco tiempo me enteré de que existe un café que es conocido por ser el más fuerte del mundo. Su nombre comercial es «Black Insomnia» y posee un alto grado de cafeína. ¡Ven que te cuento más!



Hablemos un poco más del Black Insomnia



El creador del Black Insomnia es Sean Kristafor. Asegura que en solo 330 cm², puedes consumir 702 mg de cafeína, además de la que naturalmente traen los granos de café. Para que te des una idea de lo fuerte que es, un café de Starbucks con la misma cantidad tiene tan solo 195 mg de cafeína. Esto significa que contiene 3,6 veces más cantidad.



Para llegar a la certeza de que se trata del café más fuerte del mundo —hay otras empresas que también se adjudican este raro honor—, se enviaron muestras a un laboratorio con sede en Suiza y se puso a prueba.



Los resultados indicaron que había 17,5 gramos de cafeína por kilo de café, contra sus competidores, que tan solo tenían 13,2 gramos por kilo. La empresa asegura que este café no es el más fuerte que pueden hacer, sino que son capaces de inyectarle aún más cafeína.



