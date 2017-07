Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-07-08-18:33:53 Redacción Foto tomada de Mujer Nueva

Por: Andreina Matos



¿Quieres saber si cuentas con esta virtud? Entonces presta atención a estas señales.



1. Te gusta asumir retos

Los retos no te preocupan, más bien todo lo contrario: te sientes listo para asumirlos.



2. Ves en los cambios una oportunidad

Uno de los aspectos que más nos preocupan son los cambios, pero tienes fortaleza mental cuando los asumes con entusiasmo.



3. Buscas oportunidades

Permanecer en la zona de confort no es lo tuyo, porque siempre estás buscando nuevas experiencias por vivir.



4. No le temes al fracaso

El fracaso forma parte de uno de los tantos aspectos por los que tenemos que pasar. Este tipo de experiencias, sin embargo, las percibes como una importante lección, de la que aprendes.



5. Los límites no son un impedimento para ti

Eres de quienes ven oportunidades en cualquier situación. No te fijas en las limitaciones.



6. Estás dispuesto a aprender

El aprendizaje es fundamental y crees que es un proceso a largo plazo y de manera constante porque, de hecho, no termina cuando salimos de la escuela o universidad.



7. Eres receptivo a las críticas

Agradeces y aceptas las críticas y retroalimentaciones porque sabes que esto te ayudará a mejorar.



Con información de VIX

http://www.vix.com/es/vida-positiva/183710/7-senales-de-que-eres-fuerte-mentalmente