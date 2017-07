A siete meses de gestión estatal la Sedecop no ha dado resultados; 20% de Pymes cerraron: Empresario

A siete meses de la actual administración estatal la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario no ha dado resultados, incluso el 20 por ciento de los pequeños negocios cerró, señaló José Luis Santiago López, presidente de Fuerza Empresarial Veracruzana.



A su parecer el titular de Sedecop, Alejandro Zairick Morante, no ha realizado acciones a favor de Veracruz incluso tiene olvidadas a las micros, pequeñas y medianas empresas.



"Se ve que no hay resultados, ya son siete meses. Alejandro Zairick habla de inversiones que van a llegar y no se ven, además no voltea a ver a la micro, pequeña y mediana empresa aunque 7 de cada 10 empleos los generan los PYMEs".



Señaló que los parques industriales se encuentran en el olvido y no hay condiciones para la atracción de inversiones.



Condenó que el Gobierno argumente falta de recursos por lo que propuso fusionar las Secretarías de Desarrollo Económico y Portuario y la de Turismo.



"Los parques industriales están abandonados y el pretexto es que no hay dinero pero si quieren simplificar gastos que sumen la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y así se ahorrarían".



Acusó que no hay promoción de productos veracruzanos, no hay ferias de colocación, ni acercamiento con los pequeños productores.



Ante ello no se vislumbra reactivación económica debido a la falta de liquidez en todos los sectores.



“Es cierto que no hay dinero pero eso no significa que no volteen a verlos. No hay acercamiento y saben que existimos con 30 mil productores. Ya no hacen eventos solo los acercan a cadenas Oxxo y eso es todo. El 20 por ciento de comercios han cerrado y sumado a la ola de violencia así como los atracos impiden el desarrollo económico”.



Llamó a reconsiderar el trabajo de la Sedecop e invertir también en el mantenimiento de los parques industriales.