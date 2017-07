2 muertos en incendio de torre en El Salvador Tweet Dos muertos y un número no precisado de heridos por quemaduras dejó este viernes un incendio de grandes proporciones en una torre del Ministerio de Hacienda de El Salvador, tras lo cual decenas de personas debieron ser evacuadas. El Salvador - 2017-07-08 11:02:44 - Agencia AFP / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Dos muertos y un número no precisado de heridos por quemaduras dejó este viernes un incendio de grandes proporciones en una torre del Ministerio de Hacienda de El Salvador, tras lo cual decenas de personas debieron ser evacuadas.



El incendio, en una de las tres torres del ministerio en San Salvador, fue controlado por los bomberos tras varias horas, en una operación en la que actuaron organismos de socorro y helicópteros para evacuar a los trabajadores atrapados.



La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, identificó a una de las víctimas mortales como Nuvia Karina Campos, secretaria de uno de los sindicatos del ministerio, quien falleció "por asfixia".



El presidente Salvador Sánchez Cerén anunció que una segunda persona, a quien no identificó, falleció en el hospital del Seguro Social.



"Ha sido un evento gravísimo", destacó el mandatario, expresando su "solidaridad" con las familias de los fallecidos.



Pero encomió "la acción inmediata" del sistema de Protección Civil y de la Fuerza Aérea que permitió, dijo, evitar un mayor número de víctimas.



Helicópteros de la Fuerza Aérea rescataron a numerosas personas atrapadas.



Una persona que se lanzó al vacío y cayó sobre un techo de lámina "sobrevivió" y fue trasladada a un hospital con múltiples lesiones en estado grave, según la procuradora.



El director de la policía, Howard Coto, dijo que junto a fiscales y bomberos iniciarán de inmediato una investigación para determinar las causas del siniestro.



El incendio se produjo en la cuarta planta de la torre 3 del ministerio, donde funcionaba la unidad de educación fiscal, el sindicato, y dos direcciones de la dependencia.



De diferentes puntos de San Salvador se podía observar una gigantesca columna de humo, mientras efectivos de la policía y del ejército acordonaron la zona y desviaron el tráfico sobre el céntrico bulevar Los Héroes. Facebook

