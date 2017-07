Chávez Jr. regresaría al ring para diciembre

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-07-21:35:24 Redacción

Julio César Chavez Jr, ex campeón mundial de peso medio, dejó entrever su regreso al cuadrilátero para el mes de diciembre en contra de Daniel Jacobs, en una pelea que había pensado incluso antes de llevarse una dolorosa derrota ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado 6 de mayo en Las Vegas.



De acuerdo a lo publicado en SDPnoticias, fue a través de las redes sociales donde en las últimas semanas ha subido un par de fotos de Jacobs, quien igual que él, es asesorado por el manager Al Haymon, por lo que no se descarta que esa pelea pueda llevarse a cabo en las 168 libras, donde el Junior ya ha mostrado buenas actuaciones.



Chávez Jr escribió que la pelea pudiera ser en diciembre, aunque no hay nada confirmado nada ni ha mencionado si existen negociaciones para llevar a cabo el combate ante Jacobs, quien perdió en una cerrada pelea ante Gennady Golovkin en Nueva York.





