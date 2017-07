Mostró Osorio efectos de ser DT del Tri: Raúl Gutiérrez

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-07-20:12:28 Redacción

Juan Carlos Osorio ya mostró los efectos de la presión como seleccionador de México por las críticas que rodean a la selección nacional, consideró el entrenador mexicano Raúl Gutiérrez tras darse a conocer la suspensión de seis partidos que recibió el colombiano por parte de la FIFA.



"El 'profe' Osorio fue víctima de la tensión por las críticas que rodean a la selección", comentó Gutiérrez, entrenador del seleccionado mexicano Sub-17 campeón del mundo en 2011



En declaraciones a la AFP, Gutiérrez se refirió a Osorio como "un hombre muy calmado, pero creo que ha venido modificando su comportamiento conforme se ha adentrado a las circunstancias que rodean al cargo de seleccionador nacional".



Respecto al castigo impuesto a Osorio, Gutiérrez dijo que antes de juzgar si fue "justo o excesivo" habría que analizar los reportes arbitrales, sin embargo apuntó que "en la FIFA a veces son muy quisquillosos".



Gutiérrez consideró que los reclamos que Osorio hizo en el partido por el tercer lugar de la Copa Confederaciones contra Portugal y que le valieron el castigo de seis partidos "son entendibles cuando uno siente que los señalamientos arbitrales son injustos".



"El puesto de seleccionador nacional en cualquier categoría, requiere de un alto grado de inteligencia emocional y en este aspecto habría que revisar la labor que está haciendo el señor Imanol Ibarrondo (coach psicológico)", recomendó el 'Potro' Gutiérrez, quien a finales de 2016 estuvo cerca de ser auxiliar técnico de Osorio.



Ibarrondo llegó a la selección mexicana para sumarse en octubre de 2016 al equipo de Osorio y no solo como apoyo para los jugadores, también para el cuerpo técnico.



Tras la eliminación de México en la Copa Confederaciones, Ibarrondo publicó algunos tweets con mensajes de superación y motivación que causaron molestia en algunos aficionados que tacharon al español de "charlatán", "vende humo" y "filósofo barato".



Javier Aguirre, ex seleccionador de México y ex entrenador de equipos como Osasuna y Atlético de Madrid, dijo que él pasó 12 temporadas en el fútbol español y que nunca tuvo conocimiento de Ibarrondo ni sabe nada de su relevancia como coaching psicológico.