Empleados del INE-Acayucan niegan irse a Reynosa

Al desaparecer el distrito electoral XX con cabecera en Acayucan y cerrar las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva y del RFE del Instituto Nacional Electoral (INE), de 7 a 10 empleados perderían su trabajo debido a que por asuntos de carácter económico y de inseguridad se niegan a trasladarse a Reynosa, Tampaulipas, a donde se pretende reubicar a los 30 trabajadores.



Reveló lo anterior en entrevista el vocal ejecutivo de la Junta Distrital XX del INE, licenciado Félix Ciprián Hernández, quien recalcó que el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz, maestro Josué Cervantes Martínez, está tratando de reubicar dentro de la entidad a la mayoría de personal para que no se quede sin empleo.



“Y si no hay cabida en algún distrito tendrán que ir a Reynosa o en su caso renunciar, para lo que el INE está llevando un programa especial para entregarle a cada uno más de lo que establece la propia ley. A los vocales nos están tratando de reubicar, porque la mayoría de nosotros no se quiere ir a Reynosa, es un lugar distante y un poco peligroso”, apuntó.



“Por acuerdo de la Junta Local Ejecutiva, ya les notifiqué de manera electrónica y también lo haré de manera personal a cada uno de ellos para que decidan si pedirán su liquidación o se van a ir al distrito de Reynosa”, expuso.



“El maestro Cervantes está en el ánimo de que el personal sea reubicado aquí cerca, sin embargo, no hay plazas para acomodar a todos, ya ahorita desplazamos a dos empleados de los módulos de atención ciudadana a Cosamaloapan y tengo entendido que el módulo que cubre los municipios de Carlos A. Carrillo, Chacaltianguis, Tuxtilla, Isla, Playa Vicente, Santiago Sochiapan y José Azueta, pasará completo con sus 3 empleados a Cosamaloapan, igual que los tres del módulo que da atención a Sayula de Alemán, San Juan Evangelista y Juan Rodríguez Clara, irán a Minatitlán”.



No obstante, aclaró que no hay plazas disponibles para reubicar al personal del área presupuestal, pues sólo hay una en Coatzacoalcos y otra más en Xalapa.



Finalmente dijo que si no hubiera otra opción, él tendría que irse a Tamaulipas, aunque lo más probable es que vaya a ocupar el mismo cargo a Palenque, Chiapas, mientras que el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), licenciado Mariano Reynel Iglesias, irá a Tuxpan, Veracruz.