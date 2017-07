2 años de prisión preventiva a los presuntos homicidas de los policías federales en Cardel

Los asesinos de los policías Juan Camilo Castagné Velazco y José Rigoberto Peña Cárdenas pasarán 2 años en prisión preventiva en tanto se comprueba su participación en el crimen perpetrado el pasado 24 de junio, en el restaurante La Bamba de Cardel.



La tarde de este viernes, un juez de control dictó esta medida cautelar para que los 10 integrantes del crimen organizado enfrenten el proceso judicial tras las rejas, esto después de que habían sido liberados por la justicia federal.



La decisión de la justicia derivó de la acusación que formuló la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio doloso, tal y como quedó documentado en las cámaras de videovigilancia del sitio donde ocurrieron los asesinatos.



Previo y durante la audiencia realizada en la Sala de Juicios Orales de la avenida Allende Norte, la Policía Federal montó un operativo para evitar un posible rescate o un ataque de la delincuencia organizada.



Cabe recordar que los 10 sujetos fueron detenidos el 29 de junio en el estado de Puebla; posteriormente quedaron a resguardo de la justicia federal, pero por la mañana de este viernes un juez en la materia decidió no vincularlos a proceso por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.



En cuanto quedaron en libertad, la Policía Federal cumplimentó las órdenes de aprehensión obtenidas por la FGE y de inmediato fueron trasladados al puerto de Veracruz para la audiencia.



Hasta el cierre de esta nota la FGE no había informado sobre el curso del caso, sin embargo trascendió que serán enviados al penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, bajo un fuerte despliegue de las fuerzas federales.



Respecto al caso, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares lamentó que la justicia no haya mantenido los cargos del fuero federal y consideró que desde el Poder Legislativo debe existir una revisión de la Reforma Judicial.