Descarta SUEM más basificación en Coatzacoalcos

El secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM), Gersaín Hidalgo Cruz, descartó que para el final de esta administración se basifiquen a más empleados, añadiendo que sólo han nivelado el número por aquellos que han sido despedidos o han fallecido.



“Tendremos una asamblea la próxima semana con los compañeros sindicalizados para recordarles que debemos ser institucionales con todos los jefes y con la nueva administración, también terminar como los grandes con la actual administración… hasta el momento no (no ha habido un encuentro con el alcalde electo), ahorita esta administración tiene su respaldo y respeto, la entrega-recepción es algo interno (no un asunto sindical)”, aclaró Hidalgo Cruz.



Asimismo, indicó que están dispuestos a trabajar sin ningún problema con la nueva administración que encabezará el alcalde electo, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.



“Ellos nos van a invitar como sindicato para trabajar y dialogar, porque lo más importante es trabajar la ciudadanía y para el ayuntamiento, no para un sindicato, que es lo que estamos haciendo… nos mantenemos igual, seguimos siendo 2 mil 72 empleados, la bases que se entregaron fueron en abril cuando terminamos la negociación salarial, el 15 de abril, que se mantuvo a la par con las bajas y los fallecidos, lo que se hizo aquí fue nivelar”, comentó el secretario general del SUEM.



Tras cuestionarle nuevamente si al final de la administración de Joaquín Caballero Rosiñol habrá más basificaciones, Gersaín Hidalgo descartó esa posibilidad.



“No va a haber más, seguiremos igual, no se incrementa… tenemos nuestro padrón de los de base, los de cubre, los de fijo y los de contrato, nosotros vamos a entregar un padrón real que le sirva a la nueva administración para caminar y trabajar de la mano, vienen cambios para todos, tenemos que adaptarnos, por eso dije que tenemos que ser muy institucionales en lo que viene”, puntualizó el líder sindical.