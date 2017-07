Minatitlecos no pagan por mala calidad del agua: CAEV

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-07-15:50:46 Minatitlán La jefa de la CAEV Minatitlán, Isabel Wong, indica que aún no se ha determinado ninguna condonación de adeudo para los usuarios de la colonia Soto Innes La oficina local de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, confirma que la mayor parte de usuarios del agua potable, de la colonia “Eduardo Soto Innes”, no pagan el servicio porque cuestionan la calidad del agua.



Algunos habitantes de ese conjunto habitacional, mostraron los resultados de un análisis laboratorial que mandaron a realizar, de donde ellos interpretan por las observaciones de “sedimentación verde”, que el agua no reúne las condiciones de potabilidad y que no es apto para el consumo humano.



Partiendo de eso, muchas familias de ese lugar esperan que la CAEV les condone el cobro de varios meses que adeudan, y muy pocos son los que se han acercado a CAEV a realizar su pago correspondiente, como lo confirmó a los medios la jefa de la oficina, Isabel Wong.



A decir de la funcionaria: “los análisis salen en buenas condiciones, un poco alto de fierro pero es por la zona donde se sustrae el agua, pero no tiene nada que puede afectar a la salud”, de tal suerte que eso no estaría representando problema porque “el servicio se sigue brindando de forma normal”.



Pero aún no se ha establecido si la prestadora del servicio vaya a condonar algún adeudo como se pretende, ya que independientemente de todo, la CAEV contempla que solamente una parte de la colonia fue afectada con falta de agua en meses pasados.



La jefa de CAEV indica que hay usuarios de la Soto Innes que deben hasta 7 meses del servicio y que están esperanzados en la condonación que aún no está determinado.