Incrementa el trámite de pasaporte en Tuxpan

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-07-15:42:25 Tuxpan Con motivo del periodo vacacional de verano, desde el pasado 15 de junio, se incrementó el trámite de pasaportes ante la oficina de enlace de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

Y aunque esta área municipal se encuentra a su máxima capacidad, si algún usuario requiere tramitar este documento para salir de viaje en próximos días puede hacerlo siempre y cuando tramiten su cita y lleven la documentación correcta.



"Todavía están en tiempo, considerando que todavía las escuelas entran el veintitantos de agosto, todavía podemos llamarlo, que hay un mes, por decir algo, de vacaciones, entonces en promedio, el trámite se está llevando semana y media", declaró la titular de la oficina de enlace de la SRE, Ivonne Poisot Bermejo.



Hasta abril del año pasado, los interesados en obtener este documento hacían fila para efectuar el tramite en caso de llegar sin citas, no obstante luego de la implementación del nuevo sistema lo anterior ya no es posible.



"Todo tiene que ser ya en línea, hablan al call center, al 01 800 80 10 773 para hacer su cita, esa cita la tienen que imprimir, la tienen que presentar aquí en recepción porque traen un código de barras, con el cual podemos aceptar el tramite, pasar a biométricos y todo y si vienen sin cita y no traen el código, pues obviamente no podemos hacer la recepción".



Recordó además que para no retrasarse en el trámite del documento es indispensable que presenten los documentos que se solicitan para ello, que son básicamente copia certificada de acta de nacimiento, identificación oficial, la cita y curp.



De manera diaria se atienden entre 100 y 150 personas en promedio que buscan obtener este documento.