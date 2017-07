Visita de Kelly busca minar posición de México en renegociación del TLCAN: Padierna

La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, aseguró que la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, a México sólo busca ablandar la posición de nuestro país de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio.



En un comunicado, la senadora perredista recordó que John Kelly es conocido como uno de los “halcones” del gobierno de Donald Trump, por la dureza de sus posturas conservadoras, además de ser el zar antiinmigrante en los Estados Unidos.



Manifestó, en este sentido, su preocupación por las negociaciones que se lleven a cabo con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, ya que, dijo, los funcionarios de nuestro país han mostrado una posición muy dócil ante el gobierno norteamericano.



Dolores Padierna señaló que, en este contexto, es necesario que el gobierno de nuestro país informe con rapidez y amplitud sobre los tratos que sostiene con funcionarios de Estados Unidos, que no han tenido muestras de amistad con México.



Y es que, afirmó, existe información en el sentido de que el presidente Enrique Peña Nieto pactó con Donald Trump para mantener la cooperación fronteriza, lo cual ha convertido a nuestro país en el deportador de ciudadanos centroamericanos que buscan llegar al vecino país del norte.



La senadora perredista resaltó que, si bien los Estados Unidos han reconocido que muchos de los problemas de violencia en México se deben al consumo de drogas en su país, al final el gobierno norteamericano no ha asumido ningún compromiso en la materia.



Indicó que en la unión americana no han movido un solo dedo para detener el tráfico de armas a México, que sigue poniendo los muertos, mientras la unión americana pone las armas y la demanda de drogas.



