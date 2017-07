Zavala pide al PAN buscar al candidato más competitivo para 2018

La aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, llamó a la dirigencia nacional de su partido a buscar al más competitivo para 2018 y definir sus alianzas no afectando su identidad.



De gira por Oaxaca, indicó que el frente amplio opositor aún no define si van contra el PRI o Andrés Manuel López Obrador.



\"Tal y cómo se están planteando no hay ni pies ni cabeza, justamente me acaba de decir que si la alianza es contra el PRI como dijo Gustavo Madero y Rafael Moreno, con razón tienen de decirle a López Obrador, si la alianza es contra López Obrador, entonces Fox tiene razón y hay que llamar al PRI... Estoy convencida que la alianza que tiene que hacer el PAN tiene que partir de sus propias definiciones y de su identidad\", indicó.



Zavala se mostró a favor de las alianzas pero que sean claras para los ciudadanos.



http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/zavala-pide-al-pan-buscar-al-candidato-mas-competitivo-para-2018-752