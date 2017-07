PAN y PRI alistan nuevo dictamen en materia de Seguridad Interior

Los diputados federales no han dejado de lado la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que regularía la intervención de las Fuerzas Armadas en esas tareas, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Ramos.



El congresista del Partido Acción Nacional (PAN) incluso confirmó que su bancada y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han retomado el tema y trabajan en conjunto en la revisión de un nuevo dictamen.



Adelantó que el próximo 20 de julio, sostendrá una reunión con la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén; y con los diputados promoventes, los priístas Martha Tamayo y César Camacho, con el propósito de afinar el nuevo documento.



“Ya lo estamos trabajando, yo tengo una reunión para el 20 de julio, con la presidenta de la Comisión de Gobernación y la inicialista, Martha Tamayo, junto con César Camacho para revisar contenidos y ver que el proyecto de iniciativa vaya en un dictamen adecuado a la realidad del país, que respete derechos humanos y que resuelva también esta ausencia de un marco jurídico adecuado para que las Fuerzas Armadas puedan accionar en seguridad interior”, refrendó.



Ramos Hernández recalcó que la revisión del nuevo dictamen está en marcha, sin embargo, puntualizó que no es posible garantizar que el acercamiento derive en acuerdos con el PRI, y ello de paso a la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones.



“Pues mire, la verdad no quisiera especular con eso, porque no veo condiciones en este momento, pero tampoco podría garantizar que, en algún momento, por alguna coyuntura que no alcanzo a ver pudiera convocarse. Creo que el tema lo amerita sin duda, pero no está a mi alcance esa decisión”, dijo.



Apuntó que en el análisis sobre Seguridad Interior se ha sumado el senador panista Roberto Gil Zuarth, a fin de allanar el camino a esa reforma en la colegisladora.



