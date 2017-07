Liderazgos panistas explican a militancia cómo construirán plataforma electoral de 2018

El vocero del PAN, Fernando Rodríguez Doval, sostuvo una reunión privada con el coordinador de los senadores del blanquiazul, Fernando Herrera, y militantes de base para hablar de la construcción de la plataforma electoral de 2018, la cual tendrá un anteproyecto de la Fundación Rafael Preciado y será realizada de la mano por el ex dirigente panista Gustavo Madero, quien encabeza la Comisión de Plataforma.



En entrevista, detalló que estás reuniones se realizarán de acuerdo con la ruta crítica que establezca la Comisión de Plataforma del PAN y serán con los militantes, académicos, empresarios y ciudadanos.



\"Los asistentes que fueron convocados por el senador Fernando Herrera, eran sobre todo militantes de base, no había cargos públicos ahí presentes, son pianistas interesados en conocer cómo está el proceso de elaboración de la plataforma, tanto Fernando Herrera cómo un servidor somos integrantes de esta comisión y la comisión está encabezada por Gustavo Madero, de hecho ayer me reuní con él, para seguirle dando forma a este proceso, porque en mi calidad de director de la Fundación Rafael Preciado nos toca colaborar muy de la mano en el mismo, y básicamente era comentarles la importancia que cómo partido tiene ese proceso porque es el proyecto con el cual vamos a buscar ganar el voto de los mexicanos el próximo año\".



Además de que en los encuentros participarán los coordinadores parlamentarios de Acción Nacional, el senador Fernando Herrera y el diputado Marko Cortés, quienes explicarán los temas legislativos que ha promovido el PAN.



