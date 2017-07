El vicecoordinador político del PT en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que no se ha podido convocar a un periodo extraordinario de sesiones debido a las diferencias que existen entre el PRI y el PAN por el tema electoral, lo cual ha impedido que se pongan de acuerdo para repartirse los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General de la República.



En conferencia de prensa, Miguel Barbosa advirtió que el periodo extraordinario se ha entrampado debido a la intención de Acción Nacional de apoderarse del nombramiento del Fiscal General de la República.



Señaló, en este sentido, que el PAN está buscando acordar con el PRI un reparto de cuotas, para quedarse con la Fiscalía General, cuyo titular tendrá una gestión transexenal.



Barbosa Huerta resaltó que, de igual forma, existe un acuerdo entre el Gobierno Federal y el PAN para integrar las salas especializadas en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, afirmó que los nombramientos se han frenado debido a la desavenencia electoral entre ambos partidos.



El senador por el PT advirtió que el periodo extraordinario sería un fracaso si no se contempla el marco legal para la Fiscalía Anticorrupción y no se lleva a cabo una revisión adecuada de los perfiles propuestos por el Ejecutivo para ocupar las salas especializadas en la materia.



http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/no-se-convoca-a-periodo-extraordinario-por-diferencias-entre-pri-y-pan-barbosa-812