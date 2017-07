Si gobierno pacta con JDO, será el 'acabose': PES

La fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, exigió aplicar todo el peso de la ley al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en cuanto se concrete su extradición a México.



El coordinador Alejandro González llamó “ratero” a Duarte de Ochoa y manifestó que esperanza en que se le imponga el castigo que se merece, por haber “desgraciado” a los veracruzanos.



Advirtió que si el Gobierno Federal se atreve a establecer un trato de impunidad con él, sería el “acabose”.



“Ojalá y las leyes aquí en México se pronuncien con todo rigor, que le den el castigo que merece un personaje que le ha hecho tanto daño a México, que ha desgraciado de la forma que ha desgraciado a un estado como Veracruz”, enfatizó.



“Yo lo que pienso, es que con toda seguridad no puede haber ningún tipo de trato hacia este tipo de personajes, sería el acabose de cualquier gobierno solapar a un personaje como Duarte. Yo confío en que en ningún momento haya este tipo de acuerdo, es más, me atrevo a afirmar que no lo hay, ojalá”, externó.



El legislador arremetió contra el también ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que tajantemente llamó “ratero”.



“Una persona que comete todos los agravios que cometió contra un estado en el que nació, que le dio la oportunidad de ser lo que es, haberle hecho todo lo que le hizo, definitivamente hay que estar loco. Yo creo que el señor, en su errado pensamiento, que como ustedes saben, creo que está distorsionado de la realidad, creerá que con eso podrá salir avante”, recalcó.



“Yo creo que ustedes saben que hay una cantidad de delitos que lo perciben, hay una cantidad de evidencias totalmente tangibles que demuestran que el señor es un hombre corrupto, que el señor es un ratero, para decirlo con todas sus palabras”, sentenció González Murillo.



Indignado por el caso del exmandatario veracruzano, el legislador por Hidalgo señaló que éste ha “enloquecido”, y eso se nota “desde la barba, la forma de ver y cómo anda peinado”.



Recriminó el “cinismo y descaro” con que Duarte de Ochoa se ha presentado a sus audiencias ante la justicia de Guatemala, donde afirmó que los delitos que se le imputan son irrisorios y no tienen sustento.