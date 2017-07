La Torre Pediátrica, monumento a la corrupción de Javier Duarte Tweet México - 2017-07-06 19:42:32 - APRO / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, obra magna de la Secretaría de Salud gestionada en 2009 por diputados federales priistas y el exmandatario Fidel Herrera, y un proyecto que dejó inconcluso el gobierno de Javier Duarte, hoy luce abandonada.



La obra también encara más problemas, entre ellos un proyecto de Protección Civil que ordena demoler dos pisos y abortar la construcción de un helipuerto, y que ayer ya costó prisión preventiva al dueño de la constructora, Gran Marca Proyectos, César Augusto Morando Turrent, cuya empresa recibió recursos estatales y federales por 340 millones de pesos.



Extraoficialmente, desde la Fiscalía General del Estado y en los juzgados del Poder Judicial se habla de que en las próximas horas podría ser detenido Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud, exdirector del DIF estatal y exsecretario particular de Duarte de Ochoa.



Cristian Hernández, subsecretario de Obras Públicas del gobierno de Veracruz, informó hace una semana que por “la mala calidad de la obra” se tendrán que “demoler” los niveles 9 y 10 de la Torre Pediátrica, así como una infraestructura inconclusa para un helipuerto en la azotea, pues no se cumplen los estándares ni la normatividad necesaria para que los cimientos de la torre soporten una aeronave, pero tampoco los últimos dos niveles.



