Sufren aparatosa volcadura en la Matamoros-Puerto Juárez

Actopan - 2017-07-06 19:39:29 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

Una camioneta particular que viajaba sobre la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez terminó fuera del camino con las llantas hacia arriba, luego de que aparentemente perdió el control por la velocidad.



Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en la carretera federal 180, a la altura de la entrada a Playa Villa Rica, hasta donde se trasladaron socorristas luego del reporte realizado vía telefónica al 911.



Testigos informaron que una camioneta de lujo marca Chevrolet tipo Trax modelo 2016 donde viajaban varias personas perdió el control y volcó hasta terminar a orillas de la carretera con considerables daños.



Al lugar se presentaron paramédicos de la Cruz Roja delegación Palma Sola quienes luego de brindarle los primeros auxilios a los agraviados, los llevaron en ambulancia a un hospital para su mejor atención.



De momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes que fueron atendidos y trasladados a los pocos minutos, pero se informó que al cierre de esta edición ninguno de ellos había perdido la vida.



La zona quedó resguardada por elementos de la Policía Federal quienes realizaron el parte informativo del accidente y agilizaron el paso de vehículos mientras solicitaron retirar la unidad volcada.



Mediante una grúa se logró retirar el vehículo y momentos más tarde fue trasladado al corralón correspondiente, donde se hará el ajuste de responsabilidades correspondientes al conductor de la unidad. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

