Karime se quiere quedar con todo lo que le robó Duarte a Veracruz: Manterola Sáinz

Es una burla para los veracruzanos el tema del supuesto divorcio entre Karime Macías Tubilla y el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ya que podría tratarse de una estrategia para seguir generando trabas a la justicia.



Lo anterior lo señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Elisa Manterola Sáinz, quien sostuvo que las autoridades competentes deben de esclarecer este asunto.



La legisladora del PAN recordó que hay procesos legales en curso en contra el ex mandatario, de ahí que con la supuesta separación se estaría buscando que la ex primera dama de Veracruz se quede con los recursos que fueron desviados del gobierno estatal.



“Ella está disfrutando en el Reino Unido y él (Javier Duarte) está en Guatemala, son las instancias correspondientes, las fiscalías y dependencias las que tienen que ver este tema (…); hasta el momento todo lo de Javier Duarte es sospechoso y plan con maña”, consideró.



Manterola Saiz insistió en que alrededor de Javier Duarte hay personas que deberían de enfrentar la justicia.



"Tuvo a su familia en puestos claves en donde se manejaban recursos, además hay observaciones de que los recursos no fueron usados correctamente. Desafortunadamente nos enfocamos en Javier Duarte pero alrededor de él hay muchas personas que deben ser investigadas".



En otro tema, justificó que solo dos diputados de la bancada panista hayan votado a favor de solicitar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie.



Observó que su coordinador, Sergio Hernández, no se encontraba en la sala y ningún diputado del PAN tomó la iniciativa de hablar en nombre del grupo legislativo, de ahí que solo ella y otra diputada respaldaron que se realice la comparecencia del titular de la SSP.