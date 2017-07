Nietos de 'Cantinflas' impugnaran herencia de su hijo

Notimex / Agencia Imagen del Golfo2017-07-06-15:19:17 Redacción Foto tomada de Notimex

Luego de señalar que los hijos de Tita Marbez, que no son hijos de Mario Moreno Ivanova, están en el testamento del hijo de "Cantinflas", Mario Moreno del Moral señaló que a él y a sus hermanos les extraña esta situación.



Durante la conferencia de prensa en la que anunciaron la impugnación al testamento de Moreno Ivanova, quien nombro a su ahora viuda heredera universal, Moreno del Moral expuso que, además de la señora Marbez, en segundo lugar aparecen los dos hijos de la viuda, "los cuales no tuvo con mi papá; junto con Marisa y con Gabriel.



"Mis hermanos claro que tenían que haber estado, no en segundo plano, en primer plano", señaló Mario Moreno del Moral hablando de sus medios hermanos, Valentina Moreno del Moral y sus medios hermanos de apellido Moreno del Moral.



René Franco, comentó que los nietos de Mario Moreno "Cantinflas" buscan una repartición más justa en el testamento de Mario Moreno Ivanova. "Si alguien conoció, y vivió y es sangre; somos nosotros", así como que la herencia debe quedar entre la familia, señaló Valentina.



Asimismo, sostuvo que la imagen de su abuelo tiene que estar en el cine, no en refrescos y otros productos comerciales.

Con información de Notimex http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=696632&idFC=2017