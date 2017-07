Soy un hombre gay pero sin el acto físico: Andrew Garfield

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-07-06-15:08:06 Redacción Foto tomada del portal www.metro.com

Andrew Garfield se ha declarado gay (más o menos). El actor confesó que se siente un hombre gay pero “sin el acto físico”, ¿eh?



Y es que la sensación de serlo la comenzó a experimentar desde que ve el reality “RuPaul’s Drag Race”, el cual le sirvió en su preparación para la obra de Tony Kushner cuyo título en español es `Ángeles en América: una fantasía gay sobre temas nacionales’ donde da vida a Prior Walter, un joven de Nueva York que vive con SIDA.



“En mi único tiempo libre durante los ensayos, yo y ocho amigos vemos Ru, que es mi vida fuera de esta obra. Soy un hombre gay en este momento, solo que sin el acto físico”, dijo.

No obstante, el “viejo” Spider-Man insiste en no ser homosexual.



“Por lo que sé, no soy un hombre gay. Tal vez voy a despertar más tarde en mi vida, estoy seguro de que será maravillosa y voy a explorar esa parte del jardín, aunque de momento estoy en otra área, que también es una maravilla”, agregó.



Con información de SDP Noticias https://www.sdpnoticias.com/enelshow/famosos/2017/07/06/andrew-garfield-es-gay