Sorprende halo solar a los veracruzanos

Ilse Huesca/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-06-09:27:36 Veracruz Un fenómeno conocido como fotometeoro atrajo la atención de los veracruzanos quienes al observar un halo de colores alrededor del sol tomaron videos y fotografías que de inmediato compartieron en sus redes sociales.

“Los halos solares, lunares y los arcoíris se llaman fotometeoros y son fenómenos luminosos, engendrados por refracción, reflexión, difracción o interferencia de la luz solar o lunar, explicó el meteorólogo, Isidro Cano Luna.



Aclaró que un halo solar es indicativo de condiciones de lluvia, este halo solar es con colores, sin embargo detalló que puede haber halos lunares, que a diferencia de los solares, no son con colores, son blancos y es causado por el mismo efecto, por una capa de nubes.



“Mucha gente entra en pánico, pero nada tiene que ver con que va a temblar o van a ocurrir catástrofes, es meteorología, los sismos, los terremotos son sismología, no tiene nada que ver este efecto”.



“En el caso específico de este fenómeno, tenemos una capa de nubes altas, que se llama cielo estrato, que está formada por cristales de hielo, que tienen características geométricas, pues tienen la forma de prismas, con ángulos de refracción de 70 grados”, expuso.



Lo que ocasiona que cuando el rayo de sol incide sobre esos prismas de cristales de hielo, da la descomposición de tal manera que alrededor del sol se forma un halo de colores inversos al arcoíris.





EN EL ARCOÍRIS...











“Aunque el arcoíris es también un fotometeoro, en el arcoíris lo que provoca es una difracción en gotas de agua, en este caso es una refracción en cristales de hielo, por eso se ve una gran rueda de 360 grados, es un halo primario, en ocasiones hay dos, uno primario y un halo secundario, con ángulos de refracción de 90 grados, pero es más raro observar eso”, detalló.











El especialista aseguró que es un fenómeno que no es tan raro, lo que pasa es que entre más gruesa es la nube alta, más obscurece alrededor del sol y por eso se nota más, pero sin duda, enfatizó, es un indicio de que vienen lluvias.



“En este momento la atmósfera superior que siempre está fría por altitud, también tiene humedad y cuando empiecen a formarse nubes de gran desarrollo vertical van a ser muy altas y esto va a dar lugar a lluvias y tormentas eléctricas que van a ocurrir seguramente en la madrugada y mañana temprano aquí en la zona de Veracruz”, pronosticó.