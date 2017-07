TEPJF ordena investigar llamadas telefónicas que promovían a JVM

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) que investigue las llamadas telefónicas que se hicieron durante las campañas pasadas en las que se invitaba a votar por la candidata panista a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota, para determinar al responsable de dicha propaganda.



La Sala Superior resolvió que la Secretaría Ejecutiva del IEEM debe ejercer sus facultades de investigación para revisar la denuncia presentada por Acción Nacional, con el objetivo de que se esclarezca quién o quiénes fueron los que realizaron esas llamadas, de las cuales el blanquiazul no se hace responsable.



Al resolver el juicio de revisión constitucional que presentó el PAN en contra de la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) sobre el asunto, los magistrados electorales puntualizaron que por el hecho de que la denuncia del partido no señalara un responsable, no se debía desechar.



El magistrado ponente, Indalfer Infante, explicó que también existen las quejas de diversos ciudadanos que recibieron llamadas durante las campañas, de números telefónicos no identificables, en las que se pedía el voto de los mexiquenses a favor de la candidata del PAN a la gubernatura.



Apuntó que incluso existe la confirmación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de la presentación de varias denuncias por este mismo hecho, por lo que consideró que también se le debe consultar los avances de las investigaciones que realice para resolver el caso.



Por ello, los magistrados electorales avalaron la revocación de la sentencia emitida por el TEEM y dejar sin efectos el desechamiento, por lo que ordenaron a la Secretaría Ejecutiva del IEEM que ejerza sus facultades para determinar si es posible atribuirle a alguna persona la propaganda denunciada.



Durante la sesión pública, la Sala Superior también determinó devolver a la Sala Regional Especializada el asunto sobre la supuesta promoción anticipada de Rafael Moreno Valle a través de la difusión de la portada de la revista Líderes.



El magistrado ponente Reyes Rodríguez apuntó que se registraron más de tres mil impactos en medios electrónicos, por lo que se debe reevaluar el caso a partir del recurso de revisión que presentó el PRD.



Sin embargo, el magistrado José Luis Vargas precisó que la nueva revisión del caso se debe hacer bajo el principio de la libertad de inocencia del exmandatario de Puebla y respetando la total libertad de jurisdicción de la Sala Regional Especializada para que haga la investigación.





http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/tepjf-ordena-investigar-llamadas-telefonicas-que-promovian-a-jvm.html