Estados hicieron mal uso de recursos públicos; Veracruz, entre ellos, advierte la Auditoría Superior

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que 31 de las 32 entidades del país presentaron irregularidades y subejercicios por 7 mil 62 millones 276 mil pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), al revisar los recursos de la Cuenta Pública 2016. Entre éstas se encuentra Veracruz.



Sobre las entidades que más irregularidades y subejercicios tuvieron en 2016, destacan el Estado de México (1,273 mdp), Guerrero (977 mdp), Veracruz (920 mdp) y Oaxaca (872 mdp), que juntos concentraron 57% del monto total de los recursos observados.



En suma, la ASF auditó 72 mil 245 millones 606 mil pesos, 84.5 % del total del dinero destinado a las 32 entidades federativas a través del FASSA, observando inconsistencias en más de 10% de los recursos.



Como resultado de las auditorías, se determinaron recuperaciones por 5 mil 945.5 millones de pesos, que representaron 6.9% del universo y 8.2% de la muestra. Adicionalmente, se determinó un subejercicio de mil 116.8 mdp.



El objetivo principal del FASSA consiste en prestar servicios de salud a la población abierta, aquella que no está incorporada en ningún régimen de seguridad en salud, mediante la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportuna y adecuada de medicamentos.





El FASSA es uno de los fondos federales, dentro del ramo 33, que cada año presenta recursos observados (recuperaciones determinadas y subejercicios). De 2011 a 2015, la ASF ha determinado que los estados tienen observaciones pendientes de solventar por 18 millones 687 mil pesos.



Las principales irregularidades



En su revisión, la ASF detectó que Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz no informaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recursos por 3 mil 25 millones de pesos, 42.8 % del monto observado.



La ASF también encontró que Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, México, Michoacán, Nayarit y Nuevo León no presentaron documentación justificativa y comprobatoria del gasto por mil 239.8 millones de pesos, 17.6 % del monto observado.



En el renglón de recursos no devengados, la ASF concluyó que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no gastaron mil 116.8 millones de pesos, 15.8% del recurso observado.



Además, en el tema de transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas, se concluyó que Baja California, Guerrero, Morelos, Veracruz y Yucatán no reintegraron recursos por mil 60.1 millones de pesos, que representa 15.0% del monto observado.



Aparte, los estados de México y Colima realizaron pagos improcedentes o en exceso por 117.8 millones de pesos, 1.7 % del monto total observado.





