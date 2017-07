Dan banderazo de obras en el poniente de Coatzacoalcos

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-05-21:55:11 Coatzacoalcos Serán 5 millones de pesos en las pavimentaciones y electrificación en cuatro colonias de Coatzacoalcos

El alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol realizó el banderazo del arranque de un kilómetro de pavimentación en las colonias Lomas de Barrillas y Solidaridad, así como la electrificación Empleados Municipales y Paraíso, con lo cual se invertirán más de 5 millones de pesos.



Aproximadamente a las 19:30 de este miércoles es cuando se llevo a cabo el arranque de esta obra con la compañía de algunos regidores y de los vecinos de esas zonas del poniente de Coatzacoalcos.



Durante su discurso a los ciudadanos les informó que se espera que en 70 días queden concluidos los trabajados de pavimentación en las calles Luis Donaldo Colosio y Santa Martha.



“Son obras que significan un gran esfuerzo del Cabildo, y un gran compromiso para afrentar con valor y creatividad todas las circunstancias adversas que puedan haberse afrentado, como los recursos que la anterior administración estatal no entero al municipio”, manifestó el presidente municipal.



Sobre el retraso de los recursos dijo que no se busca hacer una justificación sino dar la vuelta y sobre todo dar la cara en beneficio de Coatzacoalcos.



Al mismo tiempo anunció que se llevara a cabo la regularización de la colonia Empleados Municipales y una manzana que queda pendiente en la colonia Paraíso.





NO HA SIDO REQUERIDO NINGUN FUNCIONARIO POR LA FISCALIA



Por otra parte Caballero Rosiñol consideró que son sanas las acciones que ha tomado el gobierno estatal para comenzar a investigar tanto a empresarios, reporteros y servidores públicos para ver si existen algunos nexos con el crimen organizado, esto luego de la detención de un presunto líder criminal que operaba en la región del sur de Veracruz.



“Todos como ciudadanos debemos exigir que estas investigaciones se lleven a cabo, para tranquilidad de todos en la sociedad, es algo que Coatzacoalcos necesita y merece de manera urgente para que podamos saber que también existe la justicia y que a través de la aplicación combatamos la impunidad”, opinó Caballero Rosiñol.



Aseguró que hasta el momento ningún integrante de su gobierno ha sido requerido por parte de las autoridades, y expresó que existe total tranquilidad de su parte para que se hagan todas las investigaciones para establecer los posibles nexos que pueda haber con algún grupo delincuencial.