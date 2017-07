Acusan de negligencia al Hospital Regional de Veracruz

Familiares del niño Daniel Iván Pérez García acusaron que por negligencia del Hospital Regional de Veracruz el infante de 2 años perdió la vida.



Derivado del Síndrome de Guillain- Barre que padecía le fue practicada una traqueotomía, el miércoles por la mañana le cambiaron la cánula pero no les permitieron mantenerlo en observación y fue dado de alta inmediatamente cerca de las 9 de la mañana.



Las personas radican en Zozocolco de Hidalgo por lo que permanecían desde hace un mes en un albergue cercano al nosocomio para continuar con el tratamiento del menor.



A las 4 de la tarde se percataron que comenzó a lagrimear y ponerse morado por lo que inmediatamente corrieron a solicitar atención médica, sin embargo, el bebé falleció en el camino.



“Cuando llegamos nos dijeron que ya había muerto y ni siquiera hicieron algo por revisarlo bien o reanimarlo. En la mañana no quisieron tenerlo en observación porque no había camas, según, entonces por eso el bebé salió el hospital cuando lo que realmente tenían que hacer era tenerlo en observación”, señaló Rosa María Muñiz.



El Síndrome de Guillain- Barre conlleva que el sistema de defensa del cuerpo ataque parte del sistema nervioso, esto genera inflamación de nervios por ende debilidad muscular o parálisis.



NO HUBO NEGLIGENCIA



Avelino Guardado Sánchez, subdirector Médico del HRV, dijo que efectuarán una revisión a fondo pero de primera instancia no detectaron que se actuara fuera de la normatividad.



Lamentó la situación sobre todo al tratarse de un infante y explicó que debido a la enfermedad neurológica seguía en manejo en el hospital.



Al tratarse de un paciente foráneo permanecía en el albergue, a dos cuadras, ya que seguía en rehabilitación para recuperar las funciones perdidas por la parálisis.



“El otorrinolaringólogo le hizo cambio de cánula, fue ambulatoria, sin mayor problema, y regresa al albergue con su mamá (Dora García Arroyo). Desafortunadamente se dan cuenta que tiene dificultad para respirar, corrieron y en el camino se detuvieron en una unidad atrás del hospital donde le pusieron oxígeno y aunque se envió la ambulancia ellos decidieron llevarlo cargando y lamentablemente falleció”.



Desde junio se le había colocado la cánula para que pudiera respirar.

Los familiares tendrán apoyo para trasladar el cuerpo a su lugar de origen y cubrir lo necesario.