Desmiente Condusef clausura de banco en Veracruz

El delegado de la Condusef en Veracruz, Rafael Trillo Gracida desmintió que se haya cerrado algún banco debido a que no cumplieron con la disposición oficial de gobierno del estado de contar con su propia seguridad dentro de la institución financiera.



En este sentido el titular señala que fue un rumor que se difundió vía redes sociales en específico por Whatsapp.



“Es falso, no hay reportes ni quejas de usuarios, es cuestión interna de los bancos y tampoco el gobierno puede entrometerse”, dijo el delegado de la Condusef.



Los bancos se regulan por disposiciones o circulares que envía la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que a su vez es vigilado por la comisión supervisora que sería donde entra la Condusef con las visitas de supervisión.



Los incumplimientos por no acatar ciertas normas se sancionan con multas, pero nunca llegan a clausurar ningún banco.



Dependiendo del tipo de sanción en la que incurra el banco van desde los 500 días de salario mínimo hasta los 2 mil días de salario mínimo.



Ni el gobierno federal ni el gobierno estatal están obligados a brindar seguridad, los bancos deben contar con policías, de tener seguridad interna ya sea con cámaras o con personal de vigilancia.



En el caso de que no contraten seguridad propia la Condusef no puede sancionar a los bancos pero se les hace la observación que tienen que contar con este tipo de normas para su propia seguridad.



El delegado explica que pese a esto si a un usuario lo roban adentro del banco se tiene que hacer responsable el banco porque es adentro de sus instalaciones.



Sin embargo si el atraco ocurre afuera o en los cajeros automáticos los bancos no están obligados en la etapa conciliatoria de presentar los videos o secuencias fotográficas a menos que se los pida un juez.



Las quejas que más se presentan por los usuarios en la Condusef son consumos no reconocidos en cajeros automáticos, así como retiros por “talladores” o disposiciones no autorizadas por los usuarios.



En lo que va del año se han registrado 300 quejas de disposiciones no autorizadas en los cajeros automáticos.



El banco que ha presentado esta anomalía es Bancomer, sobretodo el de la zona del parque Zamora y el de Boca del Río. Pese a esto no han contratado vigilancia extra para evitar estos abusos hacia el consumidor.



“Sí se lo he comentado a Bancomer ya que es una queja muy recurrente, deben poner a cuidar a una persona ahí sin embargo no lo están haciendo”. afirmó el delegado.



Ayuda mucho que la gente denuncie, ya que nuestros mejores ojos son los usuarios de las instituciones financieras, señaló.