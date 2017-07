Desalojarían a más de 6 mil familias en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-05-18:39:35 Coatzacoalcos En Coatzacoalcos existen entre 15 y 20 colonias sin regularizar, las cuales albergan a más de 6 mil familias.

Más de 6 mil familias de Coatzacoalcos están en riesgo de ser desalojadas; están asentadas en predios irregulares, y el Gobierno del Estado se niega a regularizar los lotes.



Los predios, pertenecientes a diversas colonias de Coatzacoalcos, pertenecen al Gobierno del Estado, y la mayoría de los porteños que ya los habitan, han tratado de regularizar su asentamiento desde 1990.



Salvador Cueto Sosa, coordinador regional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp) en la zona sur, señaló que gran parte de quienes habitan estas tierras, son agremiados a esta organización.



Son entre 15 y 20 colonias que están por regularizar, las cuales albergan a más de 6 mil familias.





Los estanca la burocracia



Tan sólo en las colonias Las Barrillas y CNOP, dijo, han 600 lotes que todavía no son regularizados y ya están habitados; en las colonias Veracruz, Paraíso, Empleados Municipales y Nueva Era, la cifra incrementa a 2 mil 500 lotes, de los cuales, el 75 por ciento no está regularizado.



En la misma situación se encuentran las colonias Santa Rosa, Nueva Calzadas y Fidel Herrera, así como el predio del fraccionamiento Los Almendros, que se extiende desde Las Gaviotas hasta El Tesoro.



“Lo que impide regularizarlos, es la burocracia que existe en el Gobierno, no le dan prioridad a regularizar los asentamientos humanos”, apuntó.







EN RIESGO DE DESALOJO



Cueto Sosa, precisó que la Ugocp buscará con el Gobierno del Estado regularizar al menos mil lotes, pues estas zonas, además de no contar con servicios básicos, no tienen la certeza jurídica, por lo que los habitantes están en constante riesgo de un desalojo.



“En la Fidel Herrera todavía no se comprueba quién es el auténtico dueño, al igual que en otras colonias, como la Santa María, a un lado del Poder Judicial; hay un promedio de cinco o seis predios irregulares que están parados con demandas, y la gente mientras no se preocupe, va a estar viviendo en la zozobra”, expuso.



Y es que en estos dos predios, ya ha habido intentos de desalojo con violencia, donde incluso mujeres han resultado lesionadas.



De acuerdo con Salvador Cueto, son varios los propietarios que no aparecen, por lo que, según dijo, el Gobierno del Estado puede expropiar los terrenos para así venderlos a quienes ya los habitan; no obstante, aún no han tenido algún arreglo con la autoridad estatal.