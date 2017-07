SAT niega afectaciones fiscales por menor consumo de gasolina en frontera con EU

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que haya afectaciones fiscales ante un menor consumo de gasolina en la frontera norte, debido a que la gente cruza a ciudades de Estados Unidos para comprar combustible más barato.



\"No tenemos identificada una disminución en el consumo de combustibles. Si ese fuera el caso estaríamos viendo una disminución en la compra de gasolinas en nuestro país, situación que no se acredita en las cifras\", dijo el jefe del SAT, Osvaldo Santín.



Dijo en entrevista que los precios de la gasolina en Estados Unidos no son más bajos que los que se tienen en las ciudades fronterizas de México, ya que en ese país los precios fluctúan y varían de estado a estado por las cargas impositivas y los costos de traslado.



De tal forma, explicó, \"las gasolinas son mucho más caras en California que en Texas, por ejemplo, no es una situación que se presente a lo largo de toda la frontera, depende de qué punto estemos hablando\".



Hace un par de semanas, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez, Sergio Parra, dijo que en esa ciudad se perderían más de cuatro mil millones de pesos al año por la gasolina que se consume en El Paso, Texas, ante la diferencia de precios de los combustibles en la frontera.