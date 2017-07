Se complica incendio del basurero de Nanchital

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-07-05-18:30:10 Nanchital La falta de agua complicó este miércoles las labores para sofocar el incendio en el basurero municipal de Nanchital.

Hasta la tarde de este miércoles personal de Protección Civil, buscaba sofocar totalmente el incendio en el basurero municipal, el cual se complicó debido a la falta de agua, este ya había cumplido más de 48 desde que inicio durante la tarde del pasado lunes.



La dependencia que encabeza Guillermo Arevalos Balderas, al no contar con el vital líquido, utilizó todo a su alcance para controlar las llamas que se extendían y podían afectar lugares cercanos.



Al no contar con el equipo necesario, el humo denso también fue factor para complicar el trabajo, ya que el personal podía sufrir intoxicación, derivado de los materiales que eran consumidos por las llamas.



Al respecto de la falta de agua esto se debe a que días atrás la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) cortó el suministro al ayuntamiento, el síndico único, Eusebio Ruiz Ruiz dio a conocer que no poder combatir el fuego en el basurero se debía a la falta de agua.



Por ello personal de Protección Civil estaba haciendo grandes esfuerzos, para combatir el siniestro, mientras que la Caev, proporcionaba agua pero no en grandes cantidades.



Hay que mencionar que ante la falta de agua, el ayuntamiento esperaba la ayuda de la madre naturaleza con un fuerte aguacero que terminara por completo con el problema, sin embargo solo se hizo notar una aligera llovizna por algunos momentos que no fue suficiente.



De acuerdo a lo que mencionara personal de PC, confiaban que durante el transcurso de este jueves el siniestro quedaría sofocado.