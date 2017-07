'El Tri' refuerza estrategia rumbo a la Copa de Oro 2017

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-07-05-12:58:22 Redacción Foto tomada del portal www.goal.com

Envuelta en críticas por su actuación en la Copa de las Confederaciones, México comenzará la defensa de la Copa Oro de la Concacaf dentro del Grupo C donde se topará con el debutante Curazao, El Salvador que está en reconstrucción y Jamaica que busca revancha.



En la Confederaciones Rusia-2017, con el cuarto lugar obtenido, quedó al descubierto que con el entrenador Juan Carlos Osorio, México aún marcha detrás de las potencias de otras latitudes por más que en la Concacaf avance campante rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.



El 'Tricolor' se presentará a la Copa Oro buscando un bálsamo ante las críticas y obligado a revalidar el título que consiguió en 2015 -con controversial arbitraje en semifinales-, pero esa obligación recaerá en un equipo alternativo.



El DT colombiano Osorio no tendrá a ningún legionario europeo ni a todas las figuras de la liga local.



Del equipo que llevó a la Confederaciones solo tendrá a Luis Reyes, un joven lateral derecho extraído del Atlas que hizo su debut en selección el pasado 8 de febrero y lleva seis partidos con la camiseta verde.



La base de esta selección mexicana es el Guadalajara, reciente campeón de liga que aportó a los talentosos mediocampistas Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro.



"Es una selección con todas las posibilidades de ganar la Copa Oro", garantizó Osorio, quien a menos de una semana del torneo tuvo una sensible baja en su nómina por la fractura en el brazo derecho que sufrió el delantero Alan Pulido el sábado en el partido de preparación ante Paraguay.



- Reggae Boyz por el desquite -

En esta Copa Oro, México irá por su octava titulación y uno de sus primeros rivales será Jamaica, que en la pasada edición del torneo se tuvo que conformar con el subcampeonato dirigida por el alemán Winfried Schaefer.



En esta edición, los 'Reggae Boyz' se presentarán bajo el mando de Theodore Whitmore con el orgullo también herido, pues a finales de junio perdieron la final de la Copa del Caribe.



La convocatoria que Whitmore presentó para el torneo quedó confeccionada por una mayoría de elementos que juegan en Jamaica, aderezada por futbolistas que militan en ligas estadounidenses como los defensas Kemar Lawrence y Je-Vaughn Watson del New England Revolution.



- Una posible sorpresa -

Aunque debutará en esta edición de la Copa Oro, Curazao se perfila para dar alguna sorpresa.



De entrada acaba de consagrarse campeón de la Copa del Caribe con su triunfo por 2-1 ante Jamaica en la final.



Asimismo, la FIFA la acaba de situar en el lugar número 70 de su ranking mensual, encima de jamaicanos (79) y salvadoreños (106).



Pero más allá de esas circunstancias, el equipo caribeño llama la atención por el proceso que inició entre 2015 y 2016 cuando fue dirigido por el holandés Patrick Kluivert, quien dejó un interesante legado en manos de su sucesor Remko Bicentini.



Durante su gestión, Kluivert se encargó de convencer a varios chicos nacidos en Holanda con ascendencia curazaleña para que jugaran para Curazao, entre ellos Darryl Lachman, defensa del Willem II de Holanda, y los delanteros Gevaro Nepomuceno del Famalicao portugués y Felitciano Zschusschen del Saarbrücken alemán.



- Un nuevo comienzo -

Después de quedarse fuera del hexagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Rusia-2018, El Salvador quedó en el tercer lugar de la Copa Centroamericana-2107, dirigido por un entrenador colombiano, Eduardo Lara.



Con poco más de medio año al mando de la 'Selecta', Lara trata de fincar un nuevo proyecto con jugadores como el defensor Bryan Tamacas del Santa Tecla de la liga salvadoreña, uno de los elementos que más confianza le genera.



Más adelante aparecen viejos conocidos como Darwin Cerén, mediocampista del San José Earthquakes, y su mejor goleador, el ya histórico Rodolfo Zelaya, jugador del Alianza.



"El hecho de tener al campeón en el Grupo es un plus bien importante", dijo el seleccionador Eduardo Lara quien asegura tener bien estudiado a Juan Carlos Osorio "porque es colombiano y sabemos su metodología de trabajo y lo que piensa".