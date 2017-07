Gobierno, sin invertir en hospitales: Kirsh

El gobierno de Miguel Ángel Yunes no ha puesto atención suficiente ni ha invertido en hospitales, como ha invertido en seguridad, hay algunos nosocomios que operan al 60 por ciento en abasto de medicamentos, vacunas y personal médico, pero el Gobierno reporta abastos al 80 por ciento, lamentó el diputado José Kirsh Sánchez, presidente de la comisión de salud de la 64 Legislatura de Veracruz.



Lo que más falta es, vacunas del cuadro básico para recién nacidos, medicamentos, insumos hospitalarios, personal médico especialistas.



“Hay prioridades como la seguridad, pero estoy pidiendo que no se descuide al sector salud en las áreas que corresponde, yo respeto el trabajo del señor gobernador, pero si tiene que cambiar estrategias de inversión en salud”, observó y declaró en conferencia de prensa.



Pidió que haya programas como los que existen en la ciudad de México, de Médico en tu casa o programas de trasplantes. Pero lo más urgente es abastecer a los hospitales, si bien dijo hay algunos que están con abasto, le han subido quejas de todo el estado, de varios que no tienen insumos básicos, ni médicos, tampoco vacunas, ni medicamentos.



“Estoy pidiendo información de la situación real que guardan los hospitales del Estado, no con la finalidad de ser un inquisidor, sino de sumar y ver en qué podemos ayudar”.



La ciudadanía le ha informado “que en algunos hospitales en medicamentos la dotación llega al 60 por ciento, y nos reportan 80 por ciento, en otros lugares el problema es la falta de plantilla de especialistas, se requiere una reorganización, para ver de dónde podemos tomar la solución adecuada”, citó.



En otros no hay vacunas, ni las del cuadro básico, escasea la vacuna para recién nacidos que previene la meningitis. “De dónde podemos tomar la solución adecuada”, cuestionó.



Refirió que también ha habido quejas de nepotismo, de hospitales o clínicas donde autoridades ponen familiares en lugar de usar sueldos para pagar puestos de médicos, pero de eso no le han pasado pruebas, “mientras no me hayan dado pruebas, no podemos afirmar tales hechos”, comentó.