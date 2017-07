Desaparecen zonas de playas en Veracruz

A medida que pasan los años han ido desapareciendo varias zonas de playas como es el caso de Villa del Mar donde están los palaperos, la playa Villa Rica, así como la zona hotelera de Boca del Río.



El gerente técnico del Acuario de Veracruz, Ricardo Aguilar Durán argumenta que este fenómeno se debe en parte al calentamiento global que se está dando a nivel mundial.



La situación se da cuando hay un deshielo, los hemisferios se deshielan y ese hielo se transforma en agua, lo que hace que se incremente el volumen de los mares.



Al subir el nivel de los mares comienza a cubrir más zona de playa tal como reportan los palaperos de Villa del Mar en la zona más visible en Veracruz.



Hay que rememorar que al recorrer la zona de la playa de Villa del Mar en el mes de enero de este año, observamos que el mar estaba ganando terreno hacia tierra por lo que los prestadores de servicios de la periferia temían desapareciera la playa.



“No hubo playa ayer, la gente busca la playa y ya más para allá no hay”, comentó el dueño de un conocido restaurant con ventana al mar.



Los restauranteros no saben a ciencia cierta a qué se debe este fenómeno sin embargo conforme a su experiencia de trabajar junto a la playa han descubierto que cada que hay norte de 50 a 60 K/h tiende a subir el nivel del agua.



Cuando el mar se come la playa los restaurantes típicos deben quitar sillas, mesas y sombrillas para laborar únicamente en la parte de arriba del negocio aunque algunas veces los propietarios temen que se inunde más por lo que tienen que cerrar completamente ese día mermando sus ganancias.



Otra posibilidad, explica Aguilar Durán se debe a la modificación de las corrientes que está ocurriendo con el relleno del nuevo Puerto con los trabajos que se están haciendo en el otro extremo de la costa.



“Lo que está pasando en un punto repercute en otro. Ese volumen de agua lo que está buscando es desplazarse hacia otro punto”.



El experto propone que lo que se tiene que hacer es reforzar la infraestructura de contención que son las escolleras, la única solución posible es realizar infraestructura de protección marítima para salvaguardar la franja de playa que aún queda, dijo.