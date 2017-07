En Veracruz, iniciarán campaña de reciclaje de libros

La asociación civil Reciclemos y Ayudemos iniciará la campaña de reciclaje y recolección de libros de texto y libretas ante la conclusión del ciclo escolar 2016-2017.



La presidenta del programa, Lucero Flores, Indicó que esperan contar con la participación de las escuelas ubicadas en la zona conurbada Veracruz - Boca del Río, pues los recursos que recauden servirán para apoyar a tres jóvenes que sufrieron quemaduras.



Estamos invitando ahorita a todas las escuelas y a empresas, estamos terminando el ciclo y que todo el archivo muerto libros libretas papel todo lo que sale de las escuelas lo reciclen, esto con la finalidad de limpiar su entorno, de tener una escuela socialmente responsable en lo que se refiere a la acumulación de materiales que ya no tienen ningún uso...



“Ahorita en el caso de libros y libretas Cómo estamos todavía en julio ha destinado a unos chicos que se quemaron ya los ayudamos un mes pero dadas las circunstancias este mes todavía todo lo de libros y libretas va en apoyo a los quemados”, adelantó la presidenta de la asociación civil.



Los jóvenes que requieren del apoyo de la asociación civil para cubrir con los gastos de su material de curación tienen 13, 18 y 21 años de edad.



La presidenta de reciclemos y ayudemos agregó que cada parche tiene un costo de mil pesos cada uno por lo que el gasto para los tres pacientes es elevado.



En el caso de las escuelas y las empresas que quieran participar en el programa de reciclaje de libros de texto y libretas pueden llamar a la asociación civil para coordinar el traslado de los desechos.



Si las instituciones desean llevar personalmente los materiales reciclables serán canalizados al centro de acopio más cercano, indicó Lucero Flores.



“Los estamos invitando a que nos llamen y a que hagamos una logística en lo que se refiere a la recolección de estos materiales. Nosotros podemos ir a sus escuelas y retirar todos los materiales que ya no utilicen. Puede ser papel, si tienen PET, si tienen latas, bancas, mesas, bancas de plástico, metal, todo eso que ya van a hacer ahorita un cambio total Reciclemos y Ayudemos lo puede recuperar. Si ellos quieren también nos pueden llamar y nosotros podemos dirigirlos hacia el centro de acopio más cercano”, explicó la presidenta del programa Reciclemos y Ayudemos.



Flores destacó que a pesar de que cada mes los recursos obtenidos del acopio de material reciclable son destinados a una causa específica también apoyan permanentemente a los niños que requieren ayuda en padecimientos incurables o de difícil acceso para su tratamiento.



“Queremos cambiar este índice de que solo se recicla el 20 por ciento y yo invito a toda la gente a que nos llame a que se sumen a que vengan a que limpien para ya no inundarnos”, hizo el llamado la presidenta de la asociación civil Reciclemos y Ayudemos.