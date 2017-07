Javier Duarte comparte 'receta' de Karime

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, resaltó que no realizó ningún comentario negativo contra el gobierno mexicano, esto, al abandonar un tribunal de Guatemala, donde aceptó ser extraditado a nuestro para ser investigado por delitos federales.



Al ser cuestionado por los medios de comunicación, el ex gobernador reiteró que no hizo ningún comentario contra el gobierno federal mexicano y que sus acusaciones recaen contra el gobierno de Veracruz.



Duarte de Ochoa insistió en que no tenía comentarios y sólo se concentró en repetir las siguientes palabras:



Paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia”, dijo.



Cabe recordar que dichos términos los utilizó alguna vez su esposa, Karime Macias, para presentar una receta “desintoxicante, regenerativa e incluso milagrosa”.



Les aseguro que da muy buenos resultados y beneficios variados, pero advirtiendo que son a largo plazo”, explicó en una publicación de 2014, en la que comparte la siguiente receta:



Ingredientes:



Paciencia

Prudencia

Verbal continencia

Dominio de ciencia

Presencia o ausencia, según conveniencia





Se debe consumir a diario para mejores resultados”, detalló en aquella ocasión.











http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/04/1173643