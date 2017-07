Con daños y desperfectos inauguran obra en Papantla Tweet A 15 minutos de ser inaugurado, unos trabajadores "retocaron" los daños que presentaba el parque central "Israel C. Téllez", donde el gobierno municipal y federal invirtieron 2 millones 400 mil pesos. Papantla - 2017-07-04 20:16:23 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2017-07-04-20:28:12 Papantla A 15 minutos de ser inaugurado, unos trabajadores "retocaron" los daños que presentaba el parque central "Israel C. Téllez", donde el gobierno municipal y federal invirtieron 2 millones 400 mil pesos. A 15 minutos de ser inaugurado, unos trabajadores "retocaron" los daños que presentaba el parque central "Israel C. Téllez", donde el gobierno municipal y federal invirtieron 2 millones 400 mil pesos.

Además, una vez concluida los trabajos de "reconstrucción" total, en algunos tramos de la obra se inundaron durante las lluvias recientes, situación que no ocurría desde su construcción en el centro de Papantla.

Al cuestionarle, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Veracruz, Pedro Pablo Choperena aseguró que los funcionarios del Ayuntamiento ya solicitaron a la constructora y a la dirección de Obras Públicas, revisen y solucionen estas anomalías.

“Tenemos tiempo para poder hacer la solicitud a la empresa de que haga los trabajos que se tenga que hacer. Si algo está mal hecho lo tienen que reparar”, expuso el funcionario, minutos después de inaugurar la obra.

Para realizar esas maniobras, la Sedatu y el programa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), destinaron un millón 200 mil pesos cada una.

Con respecto a sus gestiones, el funcionario indicó que el Gobierno Federal ha invertido más de 64 millones de pesos en obras, principalmente las de electrificación en las comunidades del territorio veracruzano.

Con dos horas de retraso, llegaron el Senador por Veracruz, Héctor Yunes Landa; el alcalde, Marcos Romero Sánchez; el delegado de la SEDATU en Veracruz, Pedro Yunes Chuperena; el delegado federal de la Procuraduría Agraria (PA), Jorge López Negrete y otros funcionarios estatales y municipales. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

